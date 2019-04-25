منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تعرض على موسكو خطوات لخفض التوتر بين روسيا والناتو

قال الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، توماس جريمينغر، إنه اقترح أثناء لقائه وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، خطوات عدة تهدف إلى خفض التوتر بين روسيا والناتو.

قال جريمينغر في ختام اللقاء الذي جمعه بشويجو، حسبما افادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، الأربعاء، "اتفقنا على ضرورة تقليل المخاطر العسكرية إلى أدنى حد ممكن، كما أكدنا على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الحوادث، بما فيها الناجمة عن حدوث سوء تفاهم".

وتابع "اقترحت عددا من الخطوات الصغيرة الملموسة التي قد تؤدي إلى تخفيض هذه المخاطر وتساهم في تعزيز التفاهم".

وأوضح أن بعض هذه الخطوات تتعلق ببناء الحوار بين الجانبين على مستوى المؤسسات الدفاعية، أما البعض الآخر فيهدف إلى "تخفيض خطورة وقوع حوادث جوية إلى أدنى حد ممكن، وذلك عبر اعتماد قواعد سلوك معينة".

واستطرد الأمين العام للمنظمة قائلا: "أكدت لوزير الدفاع، سيرجي شويجو، أن روسيا تلعب دورا هاما في هذه العملية. روسيا شريك محوري في بناء الأمن الأوروبي ونحن بحاجة إليها لمناقشة القضايا السياسية والعسكرية".