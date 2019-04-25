مقتل وإصابة 25 من طالبان جراء قصف شنته القوات الأفغانية جنوبي البلاد

قُتل 18 عنصرًا من حركة طالبان، وأصيب 7 آخرون عقب استهداف القوات الأفغانية منشأة لتدريب منفذي الهجمات الانتحارية التابعة للحركة بقذيفة صاروخية في إقليم (هلمند) جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس، أنها أطلقت الليلة الماضية بالتنسيق مع المديرية الوطنية للأمن قذيفة صاروخية من قاعدة شوراب العسكرية، واستهدفت القذيفة مركز تدريب للمهاجمين الانتحاريين في بلدة سنجين بإقليم هلمند، ما أسفر عن مقتل 18 من مسلحي طالبان وإصابة 7 آخرين.

ويعد (هلمند) من بين الأقاليم المضطربة جنوبي أفغانستان، وينشط مسلحو حركة طالبان في بعض بلدات الإقليم وعادة ما يحاولون شن عمليات إرهابية ضد الحكومة الأفغانية والمؤسسات الأمنية.