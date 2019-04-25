إصابة 59 شخصا جراء فض اعتصام «الأساتذة المتعاقدين» في المغرب

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أفادت اللجنة الطبية لتنسيقية "المتعاقدين" بإصابة 59 شخصا جراء فض قوات الأمن ليل الأربعاء / الخميس اعتصام للأساتذة "المتعاقدين" بالعاصمة الرباط .

ونقل موقع "اليوم 24" المغربي اليوم الخميس عن مسؤولين في اللجنة الطبية قولهم إن المصابين نقلوا إلى مستشفى السويسي بالعاصمة حيث تراوحت جراحهم بين الخفيفة والمتوسطة جراء استخدام قوات الأمن خراطيم المياه والهراوات لفض الاعتصام .

وأضافوا أن التنسيقية سجلت وجود عدة كسور في صفوف أعضائها المصابين في التدخل الأمني الليلة الماضية وإصابة "متعاقد" في عموده الفقري.

وكانت قوات التدخل السريع استخدمت خراطيم المياه والعصي لتفريق آلاف الأساتذة المتعاقدين من شارع محمد الخامس قبالة مبنى البرلمان بالعاصمة .

ورابط آلاف المتعاقدين منذ يومين، بالعاصمة الرباط بعدما قدموا إليها من مختلف مدن المملكة مطالبين بإسقاط التعاقد وترسيمهم إسوةً بزملائهم.