الأمير وليام يزور طفلة ناجية من حادثي كرايستشيرش

زار الأمير وليام، اليوم الخميس، طفلة ناجية من حادث إطلاق النار في كرايستشيرش، في المستشفى الذي تتلقى به العلاج، قبل أن يلتقي بأفراد من الشرطة والمسعفين الذين تعاملوا مع الهجومين الذي نفذهما شخص يشتبه في أنه من أنصار أيديولوجية تفوق البيض، على مسجدين في وقت سابق من الشهر الماضي.

ونشر دوق كيمبريدج صورة للزيارة التي قام بها إلى مستشفى أطفال أوكلاند، مع الطفلة ألين ألساتي /5 أعوام/ ووالدها وسيم، الذي أصيب أيضا عندما فتح المهاجم النار في المسجدين، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا في 15 مارس.

وكانت الطفلة قد أفاقت من غيبوبة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد تعرضها لإصابات خطيرة في الهجوم. وشوهد وليام في مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو يتحدث مع الطفلة ويخبرها عن ابنته تشارلوت "التي تقاربك في السن".

ويشار إلى أن هناك صلات قوية تربط بين الأمير وليام والمنطقة، منذ أن قام بزيارات إليها في أعقاب زلازل كرايستشيرش في عام 2011، وخلال جولته في نيوزيلندا مع زوجته كيت وابنه الأمير جورج في عام 2014.