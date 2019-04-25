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تركيا: تدمير أهداف لحزب العمال الكردستاني شمال العراقي

(د ب ا)
نشر فى : الخميس 25 أبريل 2019 - 12:49 ص | آخر تحديث : الخميس 25 أبريل 2019 - 12:49 ص

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، أن الطائرات التركية دمرت مواقعًا لأسلحة ومخازن ذخيرة و ملاجئ تابعة لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته في صفحتها على تويتر، إن الغارات الجوية استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق هاكورك وزاب وأفاسين باسيان وغارا وقنديل، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

كان أربعة جنود أتراك قد قتلوا وأصيب ستة آخرون يوم الجمعة الماضي خلال عمليات ضد الإرهابيين في المنطقة الحدودية التركية العراقية.

يشار إلى أن أكثر 40 ألف شخص لقوا حتفهم منذ أن أطلق حزب العمال الكردستاني حملته قبل أكثر 30 عامًا ضد تركيا.


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