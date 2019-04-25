رئيس المجلس العسكرى بالسودان: إذا طالبنى الشعب بالتنحى سأرحل فورا

الفريق أول البرهان: البشير سيحاكم عن جرائم دارفور وقتل المتظاهرين أمام القضاء السودانى

أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أمس الأول، أن القوات المسلحة السودانية لن تستخدم القوة فى وقف المظاهرات بالبلاد، مشددا على أن الجيش وقف فى صف الشعب.

وقال البرهان فى مقابلة مع محطة «سى.إن.إن» التلفزيونية الأمريكية: «أنا لا أقود انقلابا، القوات المسلحة أخذت قرارها بالوقوف إلى جانب الشعب، وهذا كان مطلب الشعب، ونحن نعمل فى سبيل الشعب».

وبسؤاله عن ردة فعله إن طلب منه السودانيون التنحى، أجاب البرهان دون تردد «على الفور»، مضيفا: «نحن ننتظرهم (المتظاهرين) للمبادرة وإنهاء المظاهرات، هؤلاء مدنيون والقوة لن تستخدم لقمعهم».

وعن مصير الرئيس السودانى المعزول، عمر البشير، قال البرهان، إنه سيحاكم فى كل القضايا الموجهة إليه أمام المحاكم السودانية بما فيها الجرائم المرتكبة فى دارفور وقضايا قتل المتظاهرين.

ولفت برهان إلى أن عددا من المحامين السودانيين سيسافرون إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الحالى، لتناول موضوع الاتهامات التى وجهها ذوو ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول» عام 2000 والتفجيرات التى طالت عددا من السفارات الأمريكية فى كينيا وتنزانيا عام 1998.

من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام سودانية، أمس، عن تطورات جديدة بشأن صحة البشير، ووضعه الحالى فى سجن كوبر حيث يحتجز منذ نحو 10 أيام.

ونقلت صحيفة «الانتباهة» عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن تحسنا طرأ على «الحالة الصحية للرئيس المخلوع، وانتظامه فى تناول الوجبات بصورة طبيعية».

وكشفت مصادر «الانتباهة» عن «اتجاه لنقل البشير من محبسه فى سجن كوبر إلى مكان آمن بعدما زاره مسئول كبير فى المجلس العسكرى».

وقالت الصحيفة إن النائب الأول الأسبق للبشير، على عثمان محمد طه، نقل إلى «مستشفى السلاح الطبى عقب إصابته بوعكة صحية داخل سجن كوبر ثم أعيد إلى محبسه بعد تلقى العلاج».