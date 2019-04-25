المجلس العسكري بالسودان: تشكيل لجنة مشتركة مع قوى «إعلان الحرية والتغيير» لدراسة النقاط الخلافية

أعلن الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي العسكري بالسودان، الفريق ركن شمس الدين كباشي، مساء الأربعاء، عن التوصل لاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير، موضحا أنه تم التوافق بين الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ومناقشة النقاط الخلافية.

وقال كباشي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جمع الطرفين بالقصر الجمهوري بالخرطوم، إنه تم الاتفاق على عدد من المبادئ للعمل سوياً، للخروج لبر الأمان، منوهاً إلى أنه لا توجد حسابات للربح والخسارة في التواصل مع قوى التغيير وإنما الرابح السودان وأنه لا خلاف طالما الهدف واحد.

وأوضح كباشي، أن الحوار الذي دار بينهم التقوا خلاله في معظم جوانب المذكرة المقدمة من إعلان قوى الحرية والتغيير، وأن نقاط الخلاف لم تكن كثيرة، وأن الشُقة ليست بعيدة، مؤكدا أنه بالإمكان التوافق على تلك النقاط، من خلال تشكيل لجنة مشتركة لمناقشتها وتقديم المقترحات للمجلس العسكري وإعلان قوى التغيير.