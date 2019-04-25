ألمانيا تنتقد قرار روسيا تسهيل منح مواطني شرق أوكرانيا جواز سفر روسي

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انتقدت الخارجية الألمانية اليوم الخميس قرار روسيا تسهيل منح مواطني مناطق شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، جواز سفر روسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوما بذلك في وقت سابق.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن ألمانيا تدين هي وفرنسا هذه الخطوة "فهذه المناطق جزء من المناطق التابعة للدولة الأوكرانية".

ورأت الخارجية الألمانية أن الإعلان الروسي عن هذه التسهيلات يناقض "روح وأهداف تفاهمات مينسك" وأضافت: "وهذا عكس المساهمة المطلوبة الآن بشكل ملح من أجل وقف التصعيد".

يشار إلى أن الصراع بين القوات المسلحة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في منطقتي دونيتسك و لوهانسك أودى منذ عام 2014 و حتى الآن بحياة أكثر من 13 ألف شخص، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وتم تجميد تطبيق خارطة طريق مينسك التي تم التوصل إليها عام 2015 بوساطة ألمانية.

وتتوسط ألمانيا وفرنسا منذ عام 2014 في هذا الصراع دون أي نجاح يذكر.

وذكر الكرملين في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يسمح للأشخاص الذين يعيشون في مناطق شرق أوكرانيا، التي يسيطر عليها الانفصاليون، بالحصول على جوازات سفر روسية.

ووصفت واشنطن هذه الخطوة بأنها "إجراء استفزازي للغاية".

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "روسيا من خلال هذا العمل الاستفزازي للغاية تكثف اعتداءها على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأضافت: "قرارات الرئيس بوتين تضع عقبة جدية أمام تنفيذ اتفاقات مينسك وإعادة التكامل لمنطقة دونباس".

وقال الكرملين في بيان إنه يمكن للسكان الذين يتمتعون بالإقامة الدائمة في "المقاطعات القائمة بذاتها " بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، أن يحصلوا على الجنسية الروسية من خلال إجراء "عملية مبسطة".

وأشار البيان إلى تقليص الوقت اللازم لفحص المستندات الضرورية للحصول على الجنسية.

وتعترف موسكو بالفعل بوثائق مثل شهادات الميلاد أو شهادات تسجيل المركبات الصادرة من سلطات المناطق الانفصالية.

وقال السفير الأوكراني لدى الأمم المتحدة، فولوديمير يلتشنكو، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن بلاده ستطلب من مجلس الأمن الدولي منع روسيا من سن المرسوم في الجمهورية السوفيتية السابقة.

كما حث وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكن، المواطنين الأوكرانيين في المناطق التي تحتلها روسيا على عدم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية.

وكتب كليمكين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد الإعلان: "لقد حرمتك روسيا من الحاضر وتنتزع الآن مستقبلك".