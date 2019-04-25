السعودية تسمح للشركات الخارجية بالإدراج في السوق المالية للمملكة

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية بالسعودية محمد القويز، أن الهيئة تعمل على إطلاق أول مشتقات مالية لتمكين المستثمرين الأجانب، وبدأت بالسماح للشركات الخارجية بالإدراج في السوق المالية السعودية.

وأكد القويز، خلال حلقة نقاش ضمن فعاليات مؤتمر القطاع المالي، أن السوق المالية المتميزة هي السوق التي يوجد فيها تنوع في المستثمرين المحليين والأجانب، مبينًا أن برنامج الخصخصة يعد من أهم برامج رؤية المملكة 2030، كونها ترتبط بقطاعات اقتصادية كبيرة تحتاج لوقت أطول من أجل عمليات إعادة الهيكلة، ونقل ملكيتها للقطاع الخاص،حسبما ذكرت اليوم الأربعاء وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونوه القويز بأهمية المحافظة على حصة صغار المستثمرين في السوق المالية لدعم السيولة، ولا تُفضل فئة على أخرى وهدفنا تنويع الاستثمارات.

وشارك في حلقة النقاش التي تناولت موضوع بناء سوق مالية منافسة في المملكة، كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، عبيد الزعابي، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة ماركو للاستشارات الإستراتيجية ورئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي مازن الرميح، والرئيس التنفيذي لمجموعة مان من المملكة المتحدة لوك إيليس، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، لشركة بارينجز من الولايات المتحدة الأمريكية توم فينكه.

وتركزت محاور الجلسة على عرض الجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الماضية في مسعاها لإنشاء سوق مالية تنافسية، وما تم تحقيقه من مكتسبات ونقل السوق إلى مستوى أعلى، مكّن المملكة من ريادة الأسواق المالية في المنطقة، وكذلك البحث في الخطوات التي من شأنها رفع حركية عمليات الخصخصة، وضخ السيولة في سوق الديون، وبناء ثقافة إدارة الأصول الخاملة والفاعلة على حد سواء، وزيادة الاعتماد على الأوراق المالية المُشتقة.