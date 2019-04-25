داخلية الحكومة الليبية المؤقتة تنفذ خطة تأمين المنطقة الغربية الأحد المقبل

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية الموقتة، الأربعاء، أنها ستشرع في تنفيذ خطة أمنية لتأمين المنطقة الغربية بهدف تأمين ظهر قوات الجيش الوطني الليبي، يوم 28 أبريل الجاري، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".

وقالت الوزارة، بحسب ما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، إن الوزير إبراهيم بوشناف: "يطلق الخطة الأمنية رقم 2 لسنة 2019 لتأمين المنطقة الغربية لليبيا، على أن تباشر الخطة التنفيذ بتاريخ يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 ميلادي".

وأوضحت الوزارة أن الخطة تهدف إلى"حماية ظهر القوات المسلحة والتصدي لأي فعل يهدف إلى زعزعة الأمن، والمساس بالاستقرار والسكينة العامة، وبسط سيطرة الأجهزة الأمنية بالمناطق المستهدفة".

وأضافت أنه "يتم تنفيذ الاختصاص المكاني للحدود الإدارية لمديرية أمن طرابلس شمالًا ومديريات أمن: جنزور والزاوية وصبراتة وصرمان، وجنوبًا الحدود الإدارية لمديريات الأمن بالجبل الغربي ومديرية أمن مزدة ومديرية أمن نسمة، وشرقًا حتى الحدود الإدارية لمديريات أمن ترهونة والنواحي الأربعة، وغربًا حتى الحدود الإدارية لمديرية أمن نالوت".