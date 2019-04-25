المصري للشؤون الإفريقية: مديونية السودان الخارجية بلغت 70 مليار دولار

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن ما يحدث في السودان نتيجة تراكم ممارسات نظام الرئيس عمر البشير الذي كان قائمًا على مدار 30 عامًا الماضية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن حزب المؤتمر الوطني كان ينفرد بالحكم طوال تلك الفترة رغم تعددية الأحزاب هناك، متابعًا أن هناك أخطاء وأعباء جسيمة جعلت العلاقات السودانية الخارجية ليست على المستوى المنشود.

وأشار إلى وصول مديونية السودان الخارجية إلى 70 مليار دولار، فضلًا عن العقوبات الاقتصادية التي رفعت عنها العام الماضي وما زالت أعبائها قائمة حتى الآن، إضافة إلى أنها ما زالت على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتابع: «الحرب الأهلية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان وانفصال الجنوب بكل ما لديه من ثروات بترولية وقوة اقتصادية أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في الخرطوم»، موضحًا أن البترول يشكل 75% من موارد السودان.

وواصل أن السودان شهد احتقانًا سياسيًا طوال حكم البشير الذي افتقد للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وانتهك حقوق الإنسان، متابعًا أن ملف حقوق الإنسان السوداني كان مدرجًا بشكل أساسي في جنيف.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، 11 أبريل الجاري، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وتأكيدها عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، بل محاسبته وفقًا لقانون البلاد.

وفي اليوم التالي، أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليمين الدستورية رئيًسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفًا للفريق محمد عوض بن عوف عقب إعلانه تنحيه عن منصبه الذي دام حوالي 30 ساعة فقط.