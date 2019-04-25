التحق جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، رسميًا بالمسابقة الرئاسية الديمقراطية، ليضاف إلى قائمة المنافسين المحتملين ضد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في عام 2020، بعد أن ترشح مرتين فاشلتين للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في عام 1988 وعام 2008، بحسب موقع "الإندبندنت".

وأعلن "بايدن" ترشحه من خلال فيديو مصور على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيه إنه سيخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، وكتب "القيم الأساسية لهذه الأمة ومكانتنا في العالم وديمقراطيتنا وكل ما جعل أمريكا على المحك لأجل كل هذه الأسباب أعلن اليوم ترشيحي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية".

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2019

"بايدن" هو سياسي أمريكي كان نائب الرئيس السابق أوباما، خلال فترة رئاسته من عام 2009 وحتى عام 2017، كما كان ممثلا عن ولاية ديلاوير كسيناتور منذ عام 1973 حتى أن أصبح نائبا للرئيس في عام 2009.

يبلغ بايدن من العمر 77 عامًا، وولد في ولاية بنسلفانيا في 20 نوفمبر 1942، في مدينة سكرانتون، وكان والده يعمل في تنظيف الأفران وفي مجال بيع السيارات المستعملة، عمل بيدن لفترة وجيزة محامياً قبل أن يتجه إلى السياسة، ليصبح خامس أصغر سيناتور أمريكي في التاريخ.

ينتمي بايدن للحزب الديمقراطي الأمريكي المعارض بقوة لترامب، والمسيطر الحالى على أغلبية المقاعد في مجلس النواب الأمريكي، واستطاع أن يحظى مرتين بمنصب نائب الرئيس الأمريكي عندما تم انتخاب أوباما في ولايته الثانية عام 2008، والأخرى عندما أعيد انتخاب الرئيس في عام 2012، أما في عام 2017 قدم له أوباما ميدالية الحرية الرئاسية بامتياز على خدمته للولايات المتحدة.

وبحسب موقع "biography"، التحق بايدن بمدرسة القديس بولس الابتدائية في سكرانتون في عام 1955، وكان يعاني من التلعثم في طفولته، وقتها تعرض للسخرية من الأطفال لكنه استطاع في النهاية أن يتغلب على المشكلة من خلال حفظ مقاطع طويلة من الشعر وتلاوتها بصوت عالٍ أمام المرآة، ثم التحق بمدرسة سانت هيلانة في ولاية بنسلفانيا حتى حصل على القبول في أكاديمية آرشمير المرموقة، لكنه اضطر للعمل لسد مصاريف الدراسة، فقرر أن يغسل نوافذ المدرسة ويزل الأعشاب الضارة من الحدائق لمساعدة أسرته على دفع رسوم الدراسة، ليتخرج في الأكاديمية عام 1961، ويصبح محاميا في عام 1969، ثم ينتخب لأول مرة لمجلس الشيوخ في عام 1972.

وبحسب موقع "CNN" الأمريكي، ففي عام 2001 ولمدة سنتين عمل بادين كرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ثم مرة أخرى في عام 2002، أما فيما يتعلق بمواقفه السياسية، فقد صوت على التصريح بالتدخل العسكري في العراق؛ لكنه بعد ذلك أصبح ناقدًا صريحًا للنزاع هناك، كما لعب دورًا استشاريًا قويًا لأوباما فيما يتعلق بالصراعات التي جرت في العراق وأفغانستان.

عارض "بيدن" حرب الخليج في عام 1991، ودافع عن تدخل الولايات المتحدة وحلف الناتو في حرب البوسنة في عامي 1994 و1995، وكان من أبرز المصوتين بالتأييد لقرار حرب العراق في عام 2002، لكنه عارض فيما بعد زيادة عدد القوات الأمريكية في عام 2007، كونه رئيسا للجنة القضائية في مجلس الشيوخ والتي تتعامل مع القضايا المتعلقة بسياسة المخدرات ومنع الجريمة والحريات المدنية.