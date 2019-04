التحق جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، رسميًا بالمسابقة الرئاسية الديمقراطية، ليضاف إلى قائمة المنافسين المحتملين ضد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في عام 2020، بعد أن ترشح مرتين فاشلتين للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في عام 1988 وعام 2008، بحسب موقع "الإندبندنت".

وأعلن "بايدن" ترشحه من خلال فيديو مصور على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيه إنه سيخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، وكتب "القيم الأساسية لهذه الأمة ومكانتنا في العالم وديمقراطيتنا وكل ما جعل أمريكا على المحك لأجل كل هذه الأسباب أعلن اليوم ترشيحي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية".

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3