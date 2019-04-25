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ارتفاع توقعات أرباح «كاتربلر» خلال العام المالي الحالي

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 25 أبريل 2019 - 1:38 ص | آخر تحديث : الخميس 25 أبريل 2019 - 1:38 ص

في الوقت الذي أعلنت فيه شركة "كاتربلر" الأمريكية للمعدات الثقيلة نتائجها خلال الربع الأول من العام الحالي، رفعت الشركة توقعاتها للعام المالي ككل نتيجة الاستفادة من المزايا الضريبية التي وفرتها الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة.

وتتوقع الشركة أن تتراوح أرباحها خلال العام الحالي ككل بين 06ر12 دولار و06ر13 دولار للسهم الواحد، وليس ما بين 75ر11 و75ر12 دولار للسهم وفقا للتقديرات السابقة بما يعكس استفادة كل سهم بمقدار 31ر0 دولار من المزايا الضريبية.

يأتي ذلك في حين يبلغ متوسط توقعات المحللين لأرباح العام الحالي 30ر12 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه، ذكرت الشركة أنها مازالت على ثقة في أسس أسواقها النهائية المتنوعة، وفي توقعاتها بالنسبة لأداء 2019.


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