تايلاند تقرر تأجيل إعلان النتائج الرسمية لانتخابات مارس

ذكرت الهيئة المسؤولة عن الانتخابات في تايلاند، اليوم الخميس، أنها ستعلن النتائج الكاملة للانتخابات العامة التي جرت في مارس الماضي، بعد التاريخ الذي كانت حددته في البداية لإعلان النتائج الرسمية، وهو التاسع من مايو المقبل.

وقال مفوض الانتخابات، سواينج بونمي، إنه سيتم تأكيد فوز 350 فقط من أعضاء الدوائر في البرلمان، في التاسع من مايو، ولكن لم يتم بعد احتساب عدد 150 نائبا متبقين في نظام قوائم الأحزاب.

وكانت تايلاند أجرت أول انتخابات عامة لها منذ وقوع الانقلاب العسكري في عام 2014 - وهي أول انتخابات من نوعها منذ ما يقرب من ثماني سنوات - في 24 من آذار/مارس الماضي، بعد تأجيلها لعدة مرات من جانب النظام العسكري الحاكم.

ولكن الانتخابات التي طال انتظارها، عانت من الكثير من التقديرات الخاطئة، وغيرها من المخالفات المشتبه بها، مما أدى إلى إجراء انتخابات فرعية وإعادة فرز الأصوات في بعض مراكز الاقتراع.