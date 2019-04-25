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انطلق، الخميس، بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤتمر "الإرهاب مرآة التطرف.. وآليات مواجهته"، الذي ينظمه منتدى باريس للسلام والتنمية، ويستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.

‎وأكد جمال العواضي رئيس المنتدى، ضرورة محاربة الإرهاب بكل الوسائل وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية لتعمل في خط موازي مع الدولة في إطار التوعية والتأهيل للقضاء على التطرف كفكر ومعاملة.

وقال : "هناك دول للأسف تمول وتدعم الإرهاب ولذلك نظمنا هذا المؤتمر بالتعاون مع جهات رسمية وأكاديمية وسياسية وحقوقية ورجال دين لوضع حلول جذرية لهذه الظاهرة الخطيرة".

‎يشارك في المؤتمر نخبة رفيعة من السياسين والباحثين والناشطين الفرنسيين ورؤساء الجاليات الإسلامية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وعدد من دول العالم.