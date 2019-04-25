تقارير: مخاوف من غرق 33 شخصا قبالة سواحل فنزويلا

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أعربت وسائل إعلام فنزويلية اليوم الخميس، عن مخاوف من غرق 33 مسافرا بين فنزويلا وترينداد وتوباجو بعد انقلاب عبارة فى البحر الكاريبي.

وكانت العبارة "إم إس يونايلي خوسيه" فى طريقها من جويريا بولاية سوكر شمال شرقي فنزويلا إلى توباجو وترينداد أمس الأربعاء عندما وقع الحادث.

وغرقت العبارة البالغ طولها 10 أمتار بالقرب من جزيرة باتوس غير المأهولة، على مسافة 8 كيلومترات قبالة سواحل فنزويلا وسط أمواج عالية، بحسب ما أوردته صحيفتا "نوتيسيرو ديجيتال" و"إل يونيفيرسال".

ونقل موقع صحيفة "نوتيسيرو ديجيتال" الألكتروني عن سكان محليين في جويريا قولهم إنه يعتقد أن عدد ركاب العبارة كان يفوق المسموح به بكثير.

وتم إنقاذ قائد العبارة وأحد الركاب، فيما تتواصل جهود البحث عن ناجين، أو لانتشال جثث الغرقى.