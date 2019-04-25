تونس وفرنسا تشددان على ضرورة الوقف الفوري للمواجهات العسكرية في ليبيا

شدد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان على ضرورة الوقف الفوري للمواجهات العسكرية الدائرة حاليا في ليبيا، وإفساح المجال لاستئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، فضلا عن العلاقات بين تونس وفرنسا.

وذكرت الخارجية التونسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزيران اتفقا - في اتصال هاتفي- على أهمية تنفيذ نتائج لقاء أبوظبي بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر نهاية شهر فبراير الماضي، والتي أكدت على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة قبل نهاية 2019، وعلى الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها.

ودعا الوزيران المجموعة الدولية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل حث مختلف الأطراف الليبية على الوقف الفوري للاقتتال، مؤكدين في هذا الصدد على الدور المحوري للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا غسان سلامة في دعم المساعي الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية تقوم على الوفاق للأزمة الليبية.