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زعيم المحافظين الفرنسيين ينتقد تنازلات ماكرون لذوي السترات الصفراء

باريس - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 25 أبريل 2019 - 10:19 م | آخر تحديث : الخميس 25 أبريل 2019 - 10:19 م

انتقد زعيم الجمهوريين المحافظين في فرنسا لوران واكويز اليوم الخميس، التنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استجابة لحركة ذوي " السترات الصفراء" ، قائلاً إنه لا توجد خطة دائمة لتمويلها.

وقال واكويز لتلفزيون فرانس 2 إن :"أخشى أن تنتهي الهبات الحالية الممولة من عجز الموازنة في نهاية المطاف إلى ضرائب".

وأضاف زعيم أكبر حزب معارض ، إن تصريحات ماكرون لن تفعل شيئًا لكثير من المتقاعدين، أو لأولئك الذين يعتمدون على استخدام سياراتهم - وهي المجموعة التي تسببت في الأصل في احتجاجات ذوي السترات الصفراء.

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