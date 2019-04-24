السودان: وفاة 26 شخصا من بين 336 مصابا بمرض الحصبة بولاية شرق دارفور

أعلنت مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شرق دارفور بالسودان، دار السلام عبد الله، وفاة وإصابة 336 مواطناً بمرض الحصبة في محليات الولاية المختلفة، منوهة بأن منطقتي بحر العرب وأبو جابرة سجلتا أكثر الإصابات.

وكشفت دار السلام عبد الله، في تصريح صحفي، أنّ أغلب المصابين من الأطفال، وأكّدت وفاة 26 من المصابين بنسبة 7%، ذاكرة أن المرض منتشرٌ في مناطق الولاية الثماني عدا منطقة شعيرية التي لم تُبلِّغ عن إصابات.

وناشدت دار السلام، الأُسر، بأخذ الحيطة والحذر وتناول الجرعات المُتعلِّقة بالحصبة بالمراكز الصحية، مؤكدة أنّها تقدم الخدمة على مستوى المحليات، داعية لعدم الاستجابة للعادات والتقاليد المتعلقة بالعلاج التقليدي المُترسّخ وسط المجتمعات الريفية، لأن مثل هذه العادات تسهم في فقد المزيد من الأرواح.