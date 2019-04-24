وزارة الدفاع الجزائرية تندد بالقراءات الصحفية المغلوطة لكلمة رئيس الأركان حول فتح ملفات الفساد

نددت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءات المغلوطة التي تضمنتها بعض المقالات الصحفية التضليلية بخصوص الكلمة التي ألقاها الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان أمس الثلاثاء حول فتح ملفات الفساد وإدارة المرحلة الانتقالية.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، "في محاولة تضليلية مفضوحة، قامت بعض عناوين الصحف الوطنية في نسخها الصادرة اليوم بتقديم قراءات مغلوطة لبيان وزارة الدفاع الوطني المتعلق بكلمة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، التي ألقاها أمس الثلاثاء ، بالناحية العسكرية الأولى".

وأضاف البيان أن "وزارة الدفاع الوطني تكذب قطعيا هذه الافتراءات التي جاء بها محررو هذه المقالات الصحفية التضليلية، خاصة المتعلقة بالأوامر المزعومة للفريق قايد صالح بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد وتسيير المرحلة الانتقالية".

وتابع البيان "لقد سجلت وزارة الدفاع الوطني باستغراب هذه التأويلات غير البريئة وتؤكد مرة أخرى عزيمة وإصرار الجيش على أداء مهامه بما يخوله الدستور، وفي إطار روح الواجب الوطني يندرج التزام وتعهد الفريق قايد صالح بضمان سلامة وأمن مواطنينا خلال مسيراتهم السلمية، ومرافقة الهبة الشعبية في مسار البناء الديمقراطي، إلى جانب توفير الضمانات الكافية للهيئات القضائية لأداء مهامها بكل حرية دون قيود ولا ضغوطات، خاصة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام".

وأكدت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أنها تشجب بقوة هذه المغالطات الإعلامية، وتحتفظ بحق اللجوء إلى الطرق القانونية لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام.