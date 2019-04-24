مساعد للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر يزور موسكو

يزور خيري التميمي مدير مكتب القائد العسكري الليبي خليفة حفتر موسكو حاليا، في دلالة على عمق الصلة بين حفتر وروسيا في وقت تخوض فيه القوات الموالية له قتالا ضد الحكومة المعترف بها دوليا من أجل السيطرة على طرابلس.

وظهر التميمي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي ينظمه الجيش الروسي. وتحدث وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بحسب وكالة "رويترز".

ورافق مسؤول بوزارة الدفاع الروسية التميمي أثناء المرور وسط حشد من المندوبين وساعد في إعداد المقابلات التلفزيونية معه بما في ذلك لقاء على الهواء مع قناة تلفزيونية رسمية روسية.

وأعلن الجيش الروسي منذ وقت طويل دعمه لحفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والذي بدأ في أوائل أبريل هجوما على طرابلس الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وحين سئل التميمي عن الدعم العسكري الروسي قال إن روسيا لا تستطيع فعل شيء قبل رفع حظر السلاح. وأضاف أنه بعد رفع الحظر سيتم تعزيز التعاون بين الجانبين.

ولم تفلح القوات الموالية لحفتر في اختراق دفاعات طرابلس الجنوبية وتمكنت القوات الداعمة للحكومة المعترف بها دوليا من دفع قوات شرق ليبيا للتراجع في بعض المناطق خلال الأيام القليلة الماضية.