زعيم كوريا الشمالية يصل مدينة فلاديفوستوك الروسية للقاء بوتين

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن القطار المصفح الخاص بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وصل إلى مدينة فلاديفوستوك، حيث من المقرر عقد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر التقرير أن القطار وصل إلى المدينة الواقعة في أقصى شرق روسيا في الساعة 5:50 من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وكان في استقبال كيم حاكم إقليم بريموريه أوليج كوزمياكو، ونائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، والسفير الروسي في كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجورا.

ورافق وصول كيم عزف للموسيقى العسكرية.

ومن المقرر أن يعقد بوتين وكيم قمتهما الأولى من نوعها يوم غد الخميس.