وزير الاتصالات يبحث مع «LG» العالمية تصنيع التابلت التعليمى فى مصر

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بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وفد رفيع المستوى من شركة «LG» العالمية للإلكترونيات يضم موريس لى رئيس قسم المحمول والحاسب اللوحى بالشركة، ودون كواك المدير التنفيذى للشركة فى مصر سبل زيادة استثمارات الشركة فى السوق المصرية، وإمكانية المشاركة فى تصنيع التابلت فى مصر.



وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء على أهمية التعاون مع الشركة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»، والتى تستهدف النهوض بتصنيع وتصميم الإلكترونيات من خلال تمكين البحث والتطوير والإبداع وتعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات وتشجيع الصادرات؛ موضحا أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب إمدادا هائلا من الأجهزة الإلكترونية فى ظل المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.



وشهد اللقاء مناقشة إنشاء مركز إبداع لتصميم الإلكترونيات وتنمية قدرات الكوادر الشابة فى مجال تطوير وتصميم الإلكترونيات الحديثة، وكذلك التوسع فى أنشطة الشركة لتشمل مجال تصنيع الهاتف المحمول فى ضوء حجم سوق الهاتف المحمول فى مصر، ورغبة الشركة فى زيادة قاعدتها التصديرية لمنتجات الشركة المصنوعة فى مصر من خلال فتح أسواق جديدة لها فى إفريقيا؛ حيث إن منتجات الشركة ليست مخصصة فقط للسوق المحلية بل تقوم الشركة بالتصدير إلى العديد من الدول العربية والإفريقية تحت شعار «صنع فى مصر».



