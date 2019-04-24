مؤتمر دولي: 10% من الأدوية في أسواق دول العالم الثالث «مغشوشة»

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كشف مؤتمر دولي انطلق في دبي اليوم الأربعاء، عن أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة على مستوى العالم تصل إلى 85 مليار دولار أمريكي سنويًا، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وانطلقت في دبي اليوم جلسات "المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة الغش الدوائي" بمشاركة 1180 من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، وتستمر يومين.

وأفاد متحدثون في المؤتمر بأن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 10% من الأدوية في السوق الدوائي بدول العالم الثالث مغشوشة .

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص بالإمارات إن الادوية المغشوشة تشكل تهديدا مباشرا لصحة المرضى نظرا لاحتوائها على مكونات مخلوطة بمواد خطرة تسبب مضاعفات صحية شديدة قد تصل للوفاة، إلى جانب أن هذه المنتجات تتسبب في فقدان الثقة في الأدوية وفي مقدمي خدمات الرعاية الصحية وفي النظم الصحية.

وذكر أن الأدوية المغشوشة تصنف كجريمة منظمة لأنها تستهدف عن عمد شريحة المرضى، وتعتبر الجريمة الأولى ضد المرضى في جميع بلدان العالم، حيث تكون عادة الأدوية المغشوشة نسخة مقلدة من الأدوية الأدوية الاصلية وهو ما يتطلب أساليب جديدة ومتطورة للكشف عنها وسن كل الدول التشريعات المناسبة للحد من تنامي الظاهرة .

وشدد الأميري على أن الإمارات في مقدمة دول العالم في مجال مكافحة الغش الدوائي ، لافتا إلى أن الامارات تحملت مسؤوليتها تجاه العالم في مكافحة الغش الدوائي.

وينظم المؤتمر وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع شركة سيرفيه لصناعة الدواء، بمشاركة 17 منظمة عالمية.

وقال الدكتور مجدي عبده مدير الشؤون التنظيمية في شركة "سيرفيه" للمستحضرات الدوائية إن المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود مكافحة الغش الدوائي عالميا عبر مناقشة آليات وتقنيات ضبط الأدوية.

وأضاف: "يشارك في المؤتمر ممثلون عن هيئة الدواء والغذاء الأمريكية والأمم المتحدة وجمعية حماية حقوق الملكية الفكرية وهيئتا الصحة في دبي وأبوظبي والإدارة العامة للمخدرات في وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد".

وتابع :"يشارك في الجلسات 22 دولة من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا ودول الخليج".