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بالفيديو.. قطار مكتظ بالمحتجين يصل إلى الخرطوم للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 24 أبريل 2019 - 8:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أبريل 2019 - 8:55 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يوضح وصول قطار ينقل مئات المحتجين إلى الخرطوم، قادم من مدينة عطبرة وسط البلاد؛ للانضمام إلى الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، ومطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

جدير بالذكر أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أدي اليمين الدستورية رئيًسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفًا للفريق محمد عوض بن عوف بعد إعلانه تنحيه عن منصبه.

وجاء ذلك بعد إعلان القوات المسلحة السودانية، خلال الشهر الجاري، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وتأكيدها عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، بل محاسبته وفقًا لقانون البلاد.

 


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