الرئيس الألماني يفتتح مؤتمر «re:publica» الرقمي في برلين مايو المقبل



يشارك الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، هذا العام، في مؤتمر "re:publica" الرقمي في برلين.



وأعلن منظمو المؤتمر، اليوم الأربعاء، أن شتاينماير سيفتتح المؤتمر الرقمي في 6 مايو المقبل.



وستكون الاستدامة الموضوع الرئيسي للمؤتمر هذا العام.



وقال ماركوس بيكدال المسؤول عن تنظيم المؤتمر، إن التغيرات التي تطرأ على المجتمع العالمي بسبب تغير المناخ جوهرية على نحو لا يمكن تجاهله.



ومن ضمن المشاركين في المؤتمر، الذي ستستمر فعالياته على مدار 3 أيام، مدير معهد بوتسدام الألماني لأبحاث تأثيرات المناخ يوهان روكشتروم، وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه، ورائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمنافسة مارجريت فيستاجر، والباحثة الكينية في الشؤون الأفريقية نانيرا سامبولي، ووزيرة الشؤون الرقمية التيوانية أودري تانج، والفنان الألماني فولفجانج تيلمانس.



وسيقام على هامش المؤتمر لأول مرة هذا العام مؤتمر الشباب "تينكون"، الذي من المتوقع أن تشارك فيه الناشطة الألمانية في مظاهرات "أيام الجمعة من أجل المستقبل" لحماية المناخ لويزا نويباور، والكاتبة الألمانية صوفي باسمان. كما ستجيب وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي على أسئلة الشباب خلال المؤتمر.