أوكرانيا تعيد إلى فرنسا لوحة زيتية مسروقة قيمتها مليون ونصف المليون يورو

أعادت أوكرانيا إلى فرنسا لوحة زيتية مسروقة تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف المليون يورو.

ونقلت وزارة الداخلية الأوكرانية عن السفيرة الفرنسية ايزابيل دومون قولها الثلاثاء، عن استعادة اللوحة إنها بمثابة " بلسم على الجرح بعد حريق كاتدرائية نوتردام".

وأضافت السفيرة أن الفنان بول سيجناك يتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن كاتدرائية نوتردام تعرضت قبل نحو أسبوع لإضرار بالغة جراء حريق هائل اندلع فيها.

كانت اللوحة التعبيرية (بور لا روشيل) أو (ميناء لاروشيل) سُرِقَتْ في مايو 2018 من متحف بمدينة نانسي الواقعة شمال شرق فرنسا، وكان قد تم القبض في أوكرانيا على المشتبه في ضلوعه في السرقة قبل أكثر من أسبوع لارتكابه فعلا مشابها، وأفادت السلطات الأوكرانية بأنه حدثهم عن اللوحة التي سرقها من فرنسا.

وعرض شرطي مقطع فيديو اعترف فيه السارق قائلا:" سرقتها فقط لأن المسألة كانت بسيطة للغاية"، ونصح الفرنسيين بإعادة النظر في إجراءاتهم الأمنية، وأضاف أنه لم يرغب في أن تختفي اللوحة وأعرب عن أمنياته الطيبة للفرنسيين.

وتدرس الشرطة الأوكرانية في الوقت الراهن ما إذا كان اللص متورط في سرقات فنية أخرى.

كانت الشرطة الأوكرانية ضبطت ست لوحات أخرى.

وكانت أوكرانيا أعادت 24 لوحة مسروقة إلى إيطاليا وهولندا في عام 2016.