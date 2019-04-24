ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي في ختام تعاملات اليوم

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أنهى اثنان من المؤشرات الرئيسية لأسواق المال الأمريكية وهما "إس أند بي 500" و"ناسداك المجمع" تعاملات الثلاثاء، بالارتفاع إلى مستوى قياسي جديد وهو ما يمثل عودة قوية للأسواق مما بدا أنه تراجع كبير في نهاية ديسمبر الماضي.

وجاء صعود سوق الأسهم الأمريكية خلال موسم إعلان الأرباح ربع السنوية للشركات الأمريكية والتي ارتفعت في أغلب القطاعات الرئيسية. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي للأسهم الأمريكية نحو مستوى قياسي جديد.

كان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد تراجع خلال العام الحالي عن سياسة الزيادة التدريجية لأسعار الفائدة، بعد زيادتها خمس مرات على التوالي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هاجم مجلس الاحتياط بسبب زيادة أسعار الفائدة، قائلا إن هذه الزيادة تعرقل النمو الاقتصادي.

من ناحيته قال "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي إن تصريحات ترامب لا تؤثر على قرارات البنك المركزي الأمريكي.