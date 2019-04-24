رئيسا الأركان الكويتي والإيطالي يبحثان تعزيز الجوانب العسكرية بين البلدين

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، مع رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالي الفريق أينزو فيتشاريللي، تعزيز الجوانب العسكرية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة منها بالجوانب العسكرية وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

وأشاد رئيس الأركان الكويتي بالمسؤولين الإيطاليين وبعمق العلاقات بين البلدين.

وكان أن رئيس أركان القوات المسلحة الإيطالي الفريق أينزو فيتشاريللي، قد وصل الكويت مساء أمس الثلاثاء وكان في استقباله آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عدنان الفضلي.