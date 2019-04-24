الأطباء في الكونغو يهددون بالإضراب حال تعرضهم للهجمات مجددا

هدد الأطباء الذين يعملون بمكافحة وباء "إيبولا" شرق الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، باللجوء للإضراب إلى أجل غير مسمى إذا ما تعرضوا للهجمات مجددا.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن المطالبات تأتي بعد مقتل مواطن كاميروني الجنسية يعمل لصالح منظمة الصحة العالمية في الكونغو الديمقراطية الأسبوع الماضي.

كما نقلت الشبكة عن أحد الأطباء مطالبته للحكومة بتوفير المزيد من الحماية للعاملين في مكافحة المرض، ورغبته في أن يدرك السكان أن الأطباء وأعضاء الفرق الطبية موجودون للمساعدة في محاربة التفشي الحالي للوباء شرق البلاد.

يُشار إلى أن العديد من الجماعات المسلحة تنشط في شرق الكونغو المتوترة، كما تعرقل حالة انعدام الثقة الجهود المبذولة لاحتواء المرض الفتاك منذ بدء تفشيه في أغسطس، ويتهم بعض السكان الأجانب بجلب "إيبولا" إلى المنطقة.