البحرين والكويت توقعان عددا من مذكرات التفاهم للتعاون الثنائي

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وقعت مملكة البحرين ودولة الكويت على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون الثنائي في العديد من المجالات.

جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت في دورتها العاشرة بالعاصمة البحرينية المنامة، التي بدأت أمس الثلاثاء،بحسب وكالة أنباء البحرين(بنا).

وترأس الاجتماع عن الجانب البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية، وعن الجانب الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت.

وشملت مذكرات التفاهم التعاون بين الدولتين في مجالات الجمارك و التجارة الإلكترونية والزراعة والثروة البحرية والثقافة والفنون وحماية البيئة،والتعاون بين وكالتي الانباء في الدولتين.

كما تم التوقيع على محضر الاجتماع الذي تضمن سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في عدد من مجالات التعاون الحيوية والهامة الأخرى.