ارتفاع ملحوظ في عدد السلفيين بولاية بريمن الألمانية

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ارتفع عدد السلفيين في ولاية بريمن الألمانية العام الماضي إلى نحو 540 سلفيا.

وقال وزير الداخلية المحلي للولاية، أولريش مويرر، اليوم الأربعاء خلال عرض تقرير المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لعام 2018، إن عدد السلفيين زاد بواقع 40 فردا مقارنة بعام 2017.

تجدر الإشارة إلى أن بريمن، وهي أصغر ولاية في ألمانيا من حيث المساحة، تعتبر معقلا للإسلاميين في ألمانيا.

وقال مويرر إن السلفيين ليسوا جميعا داعمين للعنف أو لديهم استعداد للعنف، لكنهم تربة خصبة للتطرف وأعمال العنف.

ويقدر مويرر عدد السلفيين الخطيرين أمنيا ببضعة عشرات قليلة، مشيرا إلى أن التهديد الأمني الذي يشكله الجناة أصحاب الدوافع الإسلامية لا يزال مرتفعا.

وقال مدير المكتب الإقليمي لهيئة حماية الدستور في بريمن، ديرك شيتكوفسكي: "يتعين أن نكون متيقظين".