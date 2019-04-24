مقتل 12 شخصا إثر انفجار بشمال غرب سوريا

أعلن المرصد السوري، صباح الأربعاء، عن مقتل 12 شخصًا إثر انفجار في مدينة جسر الشغور بشمال غرب سوريا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.