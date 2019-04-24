مقتل 12 شخصا إثر انفجار بشمال غرب سوريا

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أعلن المرصد السوري، صباح الأربعاء، عن مقتل 12 شخصًا إثر انفجار في مدينة جسر الشغور بشمال غرب سوريا، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.