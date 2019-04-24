ممثل جوايدو يدعو منظمة الدول الأمريكية إلى المساعدة في إعادة بناء فنزويلا



ناشد ممثل زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، منظمة الدول الأمريكية، الثلاثاء، المساعدة في إعادة بناء البلاد من "الطغيان" في عهد الرئيس نيكولاس مادورو إلى "الحرية".



وقال جوستافو تاري بريسينو، في تغريدة له بينما يجتمع المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية في واشنطن: "إعادة بناء فنزويلا ستحتاج إلى تعاون دولي مهم للغاية ونعتقد أن منظمة الدول الأمريكية يمكن أن تكون مركز تنسيق وأداة لهذه المساعدات".



واتهم تاري مادورو بالسماح لروسيا وكوبا بـ"التدخل الدائم" في بلاده وبـ"تدمير نظاميها الصحي والتعليمي".



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أيضا خطط جوايدو من أجل مستقبل فنزويلا.



وقال كارلوس تروجيلو، ممثل الولايات المتحدة الدائم في منظمة الدول الأمريكية، عبر حسابه على تويتر، إن بلاده "ترحب بخارطة الطريق هذه من أجل إعادة بناء فنزويلا ديمقراطيا، مما يدعو جميع الفنزويليين إلى المشاركة في إعادة بناء البلاد".



وكان جوايدو، الذي حظي باعتراف أكثر من 50 دولة كرئيس مؤقت لفنزويلا، دعا إلى خروج مسيرات متزامنة ضد الحكومة.



وفاز مادورو بولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها منذ عام تقريبًا وتشهد بلاده أزمة اقتصادية هائلة. ويضغط جوايدو وحلفاؤه على الرئيس للاستقالة حتى يمكن إجراء انتخابات مبكرة.