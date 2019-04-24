الصين تتهم رئيس الإنتربول السابق رسميا بتلقي رشاوي

قالت النيابة العامة العليا في الصين -عبر بيان اليوم الأربعاء- إن الصين ألقت القبض على رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" السابق مينج هونجوي للاشتباه في قبوله رشاوى.

وبهذا الإعلان الرسمي عن إلقاء القبض عليه ينتهى الجدل المستمر منذ شهور وبدأ في أواخر سبتمبر الماضي عندما أبلغت زوجة مينج، التي تعيش في فرنسا، عن اختفاء زوجها أثناء قيامه برحلة إلى الصين.

وتصدر نبأ اختفاء مينج عناوين الصحف عقب أن قال الانتربول في بادئ الأمر إنه لا يعلم مكان رئيسه.

ولدى سؤال الانتربول الحكومة الصينية عن مكان مينج، اعترفت بكين بأنها احتجزت مينج مطلع أكتوبر الماضي.

ويخضع مينج منذ ذلك الحين للتحقيقات من جانب وزارة الأمن العام، التي كان يشرف عليها في السابق بصفته نائب وزير.

ويذكر أنه جرى عزل مينج من الحزب الشيوعي في 27 مارس الماضي، مما أشار إلى قرب احتمال محاكمته.

وتعد محاكمة مينج جزءا من حملة مستمرة لمكافحة الفساد يقودها الرئيس شي جين بينج.

ويتهم منتقدون شي باستخدام هذه الحملة للتخلص من معارضيه وترسيخ سلطته.

ويشار إلى أنه جرى انتخاب مينج رئيسا للانتربول عام 2016، وكان من المقرر أن يبقى في منصبه حتى عام 2020.