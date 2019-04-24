الأمم المتحدة: قوات الأمن الأفغانية والدولية قتلت مدنيين أكثر من طالبان هذا العام

ذكرت الأمم المتحدة في تقرير، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن الأفغانية والدولية في أفغانستان قتلت عددا من المدنيين في الربع الأول من عام 2019 يزيد على عدد المدنيين الذين قتلوا على يد طالبان وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بأن القوات الموالية للحكومة كانت مسؤولة عن مقتل 305 مدنيين في الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس، بينما قتل المسلحون، بما في ذلك طالبان وداعش، 227 مدنيا.

وتسببت العمليات الجوية التي قامت بها القوات الأفغانية والأمريكية في مقتل 145 مدنيا وإصابة 83 آخرين، وهو ما يمثل 13% من إجمالي القتلى والجرحى. وفي الشهور الثلاثة ذاتها من العام الماضي، تسببت هذه العمليات الجوية في 67 حالة وفاة و75 إصابة.

وبشكل إجمالي، لقي 581 مدنيا حتفهم وأصيب 1192 آخرون في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يقل بنسبة 23% عن إجمالي القتلى أو الجرحى في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع كبير (76%) في عدد القتلى أو الجرحى الناجم عن الهجمات الانتحارية، وهو ما أشارت الأمم المتحدة إلى احتمال أن يكون ناجما عن أحوال الطقس الشتوية القاسية.

وأضاف أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها أطراف النزاع أو المحادثات بينها لإنهاء الصراع كان لها أي تأثير.

ولا يزال المتمردون المسلحون مسؤولين عن غالبية إجمالى عدد القتلى والجرحى، حيث قتلوا أو جرحوا ما مجموعه 963 شخصا، في حين تسببت القوات الموالية للحكومة في إجمالي 608 حالات قتل وإصابة.