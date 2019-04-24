رئيسة وزراء اسكتلندا: يتعبن إجراء استفتاء ثان حول الاستقلال عن بريطانيا

أكدت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن أنه يتعين على بلادها إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال عن بريطانيا في حال استمرت الأخيرة في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقالت ستيرجن - في تصريحات أمام البرلمان الاسكتلندي، وأوردتها شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء - "إنه يجب أن يُطرح الاختيار بين "بريكست" ومستقبل اسكتلندا كدولة أوروبية مستقلة خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرة إلى أنها ستعد تشريعًا قبل انتهاء العام الجاري حتى تتمكن البلاد من إجراء هذا الاستفتاء، لافتة في الوقت نفسه، إلى أنه من أجل إجراء مثل هذا الاستفتاء ستحتاج إلى موافقة الحكومة البريطانية".

وأضافت أن الحكومة الاسكتلندية ستعمل على ضمان إمكانية منح الشعب خيار الاستقلال خلال الدورة البرلمانية الحالية، والتي ستنتهي في مايو عام 2021.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه عقب تصريحات ستيرجن، انتقدت الأحزاب البريطانية "المحافظين، والعمال، والديمقراطيين الأحرار" عودة رئيسة وزراء اسكتلندا للحديث عن إجراء استفتاء ثان بشأن الاستقلال عن المملكة المتحدة، منوهة بأن اسكتلندا، التي تعد جزءا من المملكة المتحدة لأكثر من 300 عام، رفضت الاستقلال عن بريطانيا في استفتاء جرى عام 2014 بنسبة 60%.