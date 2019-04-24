الكرملين: بوتين سيحدد تواصله مع الرئيس الجديد لأوكرانيا بناء على خطوات وأفعال الأخير



صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيحدد تواصله مع القيادة الأوكرانية الجديدة بناء على خطواتها وأفعالها.



وردا على سؤال بخصوص تصرفات وتصريحات الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي، قال بيسكوف، للصحفين، اليوم الأربعاء، "إن الرئيس بوتين كشخص يحدد السياسة الخارجية للدولة الروسية، بما في ذلك اتجاه السياسة بخصوص أوكرانيا، سيقوم بتحديد شكل تواصله مع القيادة الأوكرانية الجديدة بناء على تصريحاتها وإجراءاتها الملموسة".



يذكر أن الرئيس الروسي رفض عمليا تهنئة زيلينسكي بالفوز الساحق في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، التي جرت الأحد الماضي.