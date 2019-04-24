﻿الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية يحثان على اتخاذ خطوة بشأن التطعيم ضد الحصبة

أعلنت منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم الأربعاء، أن الحصبة أودت بحياة أكثر من 70 شخصا وتسببت فى حدوث 80 ألف حالة عدوى.

وبالنسبة لعام 2017، أعلنت المنظمتان عن 37 حالة وفاة في أوروبا.

وصدر البيان بالتزامن مع الأسبوع الأوروبي للتطعيم الذي يتم الاحتفاء به عبر الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المنظمتان أيضا إلى أن الأعداد في أوائل 2019 ترتفع، خصوصا في فرنسا وبولندا والتشيك وبلجيكا وبلغاريا وأيرلندا.

وكتبت المنظمتان: "القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية وحماية الأطفال والبالغين من الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها عبر التحصينات، هو جزء أساسى لتحقيق" أهداف الأمم المتحدة للصحة والتنمية.

وأضافت المنظمتان: "هذا يتطلب عملا مشتركا ومساءلة لضمان أن تشمل عمليات التحصين الجميع".

وذكرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن حالات الإصابة بالحصبة على مستوى العالم ترتفع في العام الثالث على التوالي، حيث أن الحالات المسجلة بين كانون ثان / يناير وآذار/مارس أعلى بنسبة 300 بالمئة من نفس الفترة من العام الماضي.