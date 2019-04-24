قائد «الدعم السريع» السوداني: رفضت طلب «البشير» بقتل المتظاهرين

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان "حميدتي"، اليوم الأربعاء، إنه رفض طلب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، قبيل إجباره على التنحي من رئاسة البلاد، بقتل المحتجين السودانيين المطالبين بإسقاط نظامه، بحجة توفير حياة كريمة لبقية السودانيين.

وكشف "حميدتي" في فيديو تم تسريبه من لقاء له اليوم بالمجلس القومي للدفاع المدني بالخرطوم، عن استفساره للرئيس البشير حول الحلول الخاصة بأزمة الاحتجاجات والاعتصام بمقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط الخرطوم، وأوضح حميدتي: "سألنا البشير بشأن الحلول، وقال لي نحن مالكية والمالكية عندهم فتوى تشير إلى قتل الثلث وترك الثلثيين ليعيشوا في أمان وعزة".

يشار إلى أن الجيش السوداني أعلن في الحادي عشر من الشهر الجاري الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وتشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولي ادارة البلاد لعامين كحد أقصى ووقف العمل بالدستور وحل البرلمان ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والإفراج عن المعتقلين السياسيين والاشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب حالة الطوارئ التي فرضها البشير.