رئيس مجلس الوزراء العراقي:علاقات العراق مع محيطه ضرورة لا بديل عنها

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن علاقات العراق مع محيطه ضرورة لابديل عنها، ويجب أن يكون دارا للسلام والمحبة، موضحا أن بلاده لا يمكن أن يعيش ويتقدم دون تعاون ووئام مع محيطه العربي وجيرانه.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمكتبه بالأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية عبداللطيف الزياني ، حيث بحثا مستقبل العلاقة بين العراق ودول مجلس التعاون وسبل تعزيزها في جميع المجالات ، حسبما افادت الوكالة الوطنية العراقية.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي إن سياستنا الخارجية منسجمة مع رؤيتنا وسياستنا الداخلية، وتوجهاتنا الخارجية صادقة وجادة في إقامة أفضل العلاقات وتبادل المصالح مع الدول العربية والمجاورة، وهي سياسة جادة ونابعة من مصالح شعوبنا وبلداننا ، مشيرا إلى التطورات التي يشهدها العراق والاستقرار الأمني والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حسبما افادت الوكالة الوطنية العراقية .

ومن جهته أكد الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربية توفر الرادة السياسية والنوايا الصادقة لدعم العراق وحكومته وامنه واستقراره وازدهاره ومساندتنا لكل ماتقومون به لخدمة العراق وشعبه ، مضيفا أن بغداد اليوم تختلف كثيرا عمّا رأيناها عليه سابقا ، لما لمسناه من استقرار و حياة طبيعية .

وأشار إلى أن المنطقة جميعها بحاجة إلى الاستقرار، و أن هذه الفرصة متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، و أن القادة الخليجيين قد اتخذوا قرارا بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع العراق والسعي الحثيث للوصول إلى ذلك.