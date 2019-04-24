وكالة: بوتين سيقترح خلال لقائه زعيم كوريا الشمالية استئناف المحادثات السداسية



ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقترح خلال لقائه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في موسكو استئناف المحادثات السداسية.



وتضم المحادثات السداسية الصين وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والولايات المتحدة وروسيا واليابان.



وتوقفت هذه المحادثات، التي تتعلق بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي، منذ ديسمبر 2008، وانسحبت منها بيونج يانج رسميا في أبريل 2009، قبل شهر على قيامها بتجربة نووية.



وفي السياق، نقلت وكالة أنباء يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي توجه إلى روسيا بالقطار صباح اليوم الأربعاء للقاء بوتين.



وسيعقد الاجتماع بين بوتين وكيم، وهو الأول بينهما، في مدينة فلاديفوستوك الساحلية، شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع الصين وكوريا الشمالية. وستكون هذه أول زيارة رسمية يقوم بها كيم لروسيا.



وسبق أن عقد كيم اجتماعين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء مساعي واشنطن لنزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية.