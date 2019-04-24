البرلمان الياباني يسن قانونا لتعويض كل من خضع للتعقيم القسري منذ 1948 وحتى 1996

سن البرلمان الياباني اليوم الأربعاء تشريعا لدفع مبلغ 3.2 مليون ين (28600 دولار) كتعويض لكل شخص خضع للتعقيم القسري بموجب قانون تحسين النسل الصادر في عام 1948.

وأوضحت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية أن القانون الجديد، الذي صاغته الأحزاب الحاكمة والمعارضة، يقدم اعتذارًا للضحايا، لكن المنتقدين يقولون إن صياغته تفتقر إلى الوضوح حول من تقع عليه المسؤولية.

وأجاز قانون تحسين النسل بين عامي 1948 و 1996 تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو الأمراض العقلية أو الاضطرابات الوراثية لمنع ولادة ذرية "أدنى".

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي في بيان "الحكومة تفكر بإخلاص وتعتذر بشدة عن المعاناة الناجمة عن التعقيم القسري، ولن تكرر هذه الحالة أبداً، ستبذل الحكومة قصارى جهدها لإقامة مجتمع يمكن للناس أن يتعايشوا فيه، بغض النظر عن المرض أو الإعاقة ".

جاء هذا البيان بعد أن وافق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون يوم الأربعاء، بعد إقراره في مجلس النواب في الـ 11 من الشهر الجاري.