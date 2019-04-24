للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأعرق في العالم، سينال الفائز بكأس إنكلترا في كرة القدم التي تقام مباراتها النهائية الشهر المقبل، زجاجة من الشمبانيا الخالية من الكحول، احتراما لمعتقدات اللاعبين الذين لا يشربون، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي اليوم الأربعاء.

وتقام مباراة كأس إنجلترا لكرة القدم في 18 مايو المقبل وتجمع بين مانشستر سيتي وواتفورد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، قبل نحو شهر من المباراة النهائية التي تجمع بين مانشستر سيتي وواتفورد في 18 مايو المقبل، أن القرار يأخذ في الاعتبار اللاعبين الذين لا يشربون الكحول لأسباب دينية أو خيارات شخصية، أو لم يبلغوا بعد السن القانونية للقيام بذلك.

وجاء في البيان الذي أوردته شبكة "سكاي سبورتس"، أن "الفرق الفائزة ستمنح زجاجة شمبانيا خالية من الكحول لاحتفالاتها في مسابقات الاتحاد الإنجليزي، بدءا من نهائي كأس الاتحاد هذا العام".