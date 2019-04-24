ارتفاع العائد على السندات الإيطالية في ظل تقارير عن خلافات داخل الحكومة الائتلافية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الإيطالية في تعاملات الثلاثاء، في ظل تقارير عن توتر جديد داخل الحكومة الائتلافية في إيطاليا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الفارق بين العائد على السندات الإيطالية والسندات القياسية وهي السندات الألمانية وصل إلى أعلى مستوى له منذ شباط/فبراير الماضي، مضيفة أن نائب رئيس وزراء إيطاليا "ماتيو سالفيني" قال إن أمام الائتلاف الحاكم أربع سنوات إضافية لتنفيذ خططه، بعد تقارير تحدثت عن وجود خلافات بين أحزاب الائتلاف في الأسبوع الماضي.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية القياسية وهي السندات التي تبلغ مدتها 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 70ر2%، في ظل حجم تعاملات محدود على خلفية عودة الأسواق من عطلة عيد الفصح. ويزيد العائد على السندات الإيطالية بمقدار 265 نقطة أساس عن العائد على السندات الألمانية وهو أعلى مستوى له منذ 28 شباط/فبراير الماضي.

يذكر أن مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تعطي إيطاليا تصنيف "ي.بي.بي" مع نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يعني احتمال خفض التصنيف مجددا خلال الأشهر المقبلة. في الوقت نفسه فإن المحللين في بنك الاستثمار الأمريكي "جيه.بي مورجان تشيس" يرون أن احتمال الإبقاء على التصنيف دون تغيير يبلغ 65%.

من ناحية أخرى تعتزم إيطاليا بيع سندات قيمتها 5ر3 مليار يورو (94ر3 مليار دولار) مدتها 24 شهرا.