الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ينتقد كندا بشأن إرسالها نفايات إلى بلاده

انتقد الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، الثلاثاء، السلطات الكندية بشأن إرسالها النفايات إلى بلاده مهددًا بإعادة إرسالها إلى أوتاوا.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن الرئيس الفلبيني دوتيرتي قوله، عقب سماعه تقريراً حول آثار زلزال ضرب البلاد أمس الاثنين، "بالنسبة لقمامة كندا، فإنني أريد قاربًا مجهزًا".

وأضاف دوتيرتي أنه "من الأفضل لهم سحب هذا الشئ، وإلا فسأبحر إلى كندا وألقي قمامتهم هناك".

يُشار إلى أن مانيلا احتجت دبلوماسيًا عدة مرات بشأن أطنان القمامة التي تم شحنها إلى الفلبين من كندا بين عامي 2013 و2014، إلا أن كندا قالت إن الشحنة كانت عبارة عن صفقة تجارية.