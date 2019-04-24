الخطوط الجوية الاسكندنافية تعرض على الركاب تغيير حجوزاتهم تحسبا لإضراب الطيارين

عرضت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية، اليوم الأربعاء، على الركاب تغيير حجوزاتهم دون رسوم إضافية، وذلك تحسبا لإضراب يعتزم الطيارون البدء فيه نهاية الأسبوع الجاري.

وتجري نقابات الطيارين في كل من الدنمارك والنرويج والسويد، والتي ينتمي إليها 95% من طياري الشركة، محادثات مع الشركة حول اتفاقية جماعية، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق.

ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب الذي سيبدأ الجمعة القادمة نحو 1500 من الطيارين.

وتم إعلان الخطة العمالية مطلع أبريل الجاري بعدما فشلت النقابات في التوصل إلى اتفاق مع الشركة.

ولا تزال جهود الوساطة مستمرة إلا أنه مع اقتراب الموعد المحدد، عرضت الشركة على الركاب تغيير حجوزات الرحلات التي من المقرر أن تغادر أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين.

وقال فيلهيم تيرسميدن رئيس نقابة الطيارين السويديين إن أوضاع العمل والأجور الخاصة بطياري الخطوط الجوية الاسكندنافية أقل بالمقارنة بشركات الطيران الأخرى.

وتم نشر المعلومات المتعلقة بالعرض على الموقع الإلكتروني للشركة.