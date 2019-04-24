سايكو اليابانية تطرح ماركة «Grand SEIKO» الجديدة ضمن قائمة أرقى الساعات العالمية

محمد العربي: افتتاح بوتيك سيكو الجديد بالقاهرة.. وطرح ماركة تخاطب شريحة متميزة من العملاء



أعلنت شركة سايكو اليابانية عن طرحها ماركة Grand SEIKO الجديدة والتي تدخل ضمن قائمة أرقي الساعات العالمية من حيث الجودة وأناقة التصميم إضافةً إلي ميزة التجميع اليدوي لأجزائها, كان ذلك خلال حفل افتتاح مجموعة العربي الوكيل الوحيد لساعات سيكو الذي أقيم مؤخرا بمول سيتي ستارز, والذي حضره مستر هيروكو أكاشى المدير الإقليمي لسيكو اليابانية والمهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي بالإضافة لحضور نخبة من نجوم الفن و المجتمع.

من جانبه أعرب هيروكو أكاشي عن سعادته بافتتاح بوتيك جديد لسيكو بمول سيتي ستارز مؤكداً على أن ماركة جراند سيكو تستهدف شريحة مختلفة من العملاء المهتمون والمغرمون بإقتناء الساعات اليابانية فائقة الدقة و الجودة بأحدث التصميمات، مشيراً إلى حصول سيكو اليابانية علي العديد من الجوائز العالمية والتي كان آخرها جائزة بمهرجان grand prix d'horlogerie de Genève الذى يقام سنوياً بسويسرا, وكذلك جائزة ماركة العام الذي منحها المنتدى العالمي للعلامات التجارية بمدينة لندن عام 2016، مضيفاً أن تلك الجوائز هي إنجاز للماركة من حيث بناء السمعة الجيدة والثقة بين سيكو وعملاؤها في جميع أنحاء العالم.

وفي سياق متصل أكد المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي أن استراتيجية مجموعة العربي تتمثل في تحقيق رغبات وطموحات العملاء بكافة شرائحهم ، لذا يحرص العربي على تقديم موديلات متنوعة لماركات عالمية مختلفة، معرباً عن سعادته بافتتاح بوتيك سيكو الجديد بالقاهرة وطرح ماركة جراند سيكو الجديدة التي تخاطب شريحة فريدة من العملاء المهتمون بالساعات ذات الدقة و التكامل إلى جانب الجودة التي تتميز بها كافة الماركات اليابانية.

يذكر أن سيكو من العلامات الرائدة في مجال تصنيع الساعات، وتجمع ما بين التكنولوجيا الفائقة والعصرية في التصميم إلى جانب الجودة اليابانية، وقد امتدت شراكتها مع مجموعة العربي المصرية لأكثر من 34 عاماً بداية من عام 1985 وحتى الآن.