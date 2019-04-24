الأربعاء 24 أبريل 2019 10:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع تغييرا وشيكا في الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع أرباح «كريدي سويس» خلال الربع الأول

زيوريخ - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 24 أبريل 2019 - 10:37 ص | آخر تحديث : الأربعاء 24 أبريل 2019 - 10:37 ص

أعلن بنك "كريدي سويس جروب" السويسري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي أرباحه القابلة للتوزيع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 749 مليون فرنك سويسري بما يعادل 0.29 فرنك لكل سهم مقابل 694 مليون فرنك بما يعادل 0.26 فرنك لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل تراجع صافي إيرادات البنك خلال الربع الأول إلى 2.39 مليار فرنك مقابل 5.64 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي بسبب تراجع إيرادات قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل أساسي.

وذكر البنك أنه مازال يركز على زيادة إيراداته وزيادة قيمة استثمارات مساهميه خلال العام الحالي وما بعده. وأعرب البنك عن تفاؤل حذر بشأن الربع الثاني من العام الحالي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك