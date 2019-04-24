ارتفاع أرباح «كريدي سويس» خلال الربع الأول

أعلن بنك "كريدي سويس جروب" السويسري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي أرباحه القابلة للتوزيع خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 749 مليون فرنك سويسري بما يعادل 0.29 فرنك لكل سهم مقابل 694 مليون فرنك بما يعادل 0.26 فرنك لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل تراجع صافي إيرادات البنك خلال الربع الأول إلى 2.39 مليار فرنك مقابل 5.64 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي بسبب تراجع إيرادات قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل أساسي.

وذكر البنك أنه مازال يركز على زيادة إيراداته وزيادة قيمة استثمارات مساهميه خلال العام الحالي وما بعده. وأعرب البنك عن تفاؤل حذر بشأن الربع الثاني من العام الحالي.