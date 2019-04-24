المجلس العسكري بالسودان: مستعدون لتسليم السلطة للشباب

•نعمل بكامل طاقتنا لتوفير احتياجات البلاد.. ونشر قوات الدعم السريع لتأمين المواطنين

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، إنه تم نشر قوات الدعم السريع في كافة الولايات لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن المجلس يعمل بكامل طاقته بتأمين احتياجات البلاد الضرورية.

وأضاف أنه يجرى طباعة العملة المحلية بصورة منظمة لحل أزمة السيولة، فضلًا عن بدء تسديد ديون البلاد الخارجية وتأمين الاحتياجات الضرورية، متابعًَا: «مستعدون من الآن تسليم السلطة للشباب إذا كانوا جاهزين»، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء.

جدير بالذكر أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أدي اليمين الدستورية رئيًسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفًا للفريق محمد عوض بن عوف بعد إعلانه تنحيه عن منصبه.

وجاء ذلك بعد إعلان القوات المسلحة السودانية، خلال الشهر الجاري، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وتأكيدها عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، بل محاسبته وفقًا لقانون البلاد.